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Рубрика: Новости Донбасса
21-03-2017, 17:33
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ДНР: в результате обстрелов в Докучаевске и Ясиноватой ранены мирные жители

Представители ДНР сообщают об обстреле поселка Донецк-Северный на юге Ясиноватой. Один мирный житель пострадал.

«В результате разрыва снаряда осколочное ранение получил мужчина 1985 года рождения по улице Привокзальная, 10. Также зафиксировано попадание в многоэтажный дом №14 по этой же улице», — передает ДАН со ссылкой на местную администрацию.

Ранее, еще один мирный житель был ранен при обстреле Докучаевска: «Осколочное ранение правого бедра получил мужчина 1968 года рождения. Во время обстрела он находился на рабочем месте в коммунальном предприятии «Прометей» по улице Базарной, 8», - говорится в сообщении.

Кроме того, снаряды повредили квартиры и жилые дома.




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Редакция «Мариупольских новостей»