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Рубрика: Новости Мариуполя
21-03-2017, 17:57
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Roshen решил: кондитерскую фабрику в Мариуполе «пустят с молотка»

Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики «Рошен», входящей в состав корпорации Roshen, приняли решение продать предприятие. Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на пресс-службу Roshen.

В частности, продадут комплекс кондитерской фабрики и земельный участок, на котором расположено предприятие.

Акционеры утвердили продажу данного имущества. Другие подробности пока не уточняются.

Предприятие находится на стадии ликвидации, решение о котором принято в апреле 2015 года. По предварительным данным, 2016 год Мариупольская кондитерская фабрика Roshen закончила с убытком 8,171 млн грн (убыток 2015 года - 4,821 млн грн).




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Редакция «Мариупольских новостей»