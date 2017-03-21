Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики «Рошен», входящей в состав корпорации Roshen, приняли решение продать предприятие. Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на пресс-службу Roshen.
В частности, продадут комплекс кондитерской фабрики и земельный участок, на котором расположено предприятие.
Акционеры утвердили продажу данного имущества. Другие подробности пока не уточняются.
Предприятие находится на стадии ликвидации, решение о котором принято в апреле 2015 года. По предварительным данным, 2016 год Мариупольская кондитерская фабрика Roshen закончила с убытком 8,171 млн грн (убыток 2015 года - 4,821 млн грн).
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Рубрика: Новости Мариуполя
21-03-2017, 17:57
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Roshen решил: кондитерскую фабрику в Мариуполе «пустят с молотка»
Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики «Рошен», входящей в состав корпорации Roshen, приняли решение продать предприятие. Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на пресс-службу Roshen.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»