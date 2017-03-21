Глава Львовской ОГА Олег Синютка заявил, что областная власть попробует вывезти мусор из всех переполненных площадок во Львове в течение недели. Об этом он сказал во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, пишет Zaxid.net.
Сообщается, что сейчас в городе 454 переполненных площадки, что составляет более трети всех городских площадок.
Мусор будут вывозить на полигоны Львовской области. По поручению Синютки, директор областного департамента ЖКХ Назарий Романчук до конца дня должен встретиться с перевозчиками и руководителями городов в области, чтобы заключить соответствующие договоры.
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- Львов за неделю очистят от мусора: куда будут вывозить отходы
Рубрика: Новости Украины и мира
21-03-2017, 18:25
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Львов за неделю очистят от мусора: куда будут вывозить отходы
Глава Львовской ОГА Олег Синютка заявил, что областная власть попробует вывезти мусор из всех переполненных площадок во Львове в течение недели. Об этом он сказал во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, пишет Zaxid.net.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»