«Донбассэнерго» сообщило об утрате контроля над Старобешевской ТЭС на территории ДНР

ПАО "Донбассэнерго" заявляет об утрате с сегодняшнего дня контроля над Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неконтролируемой территории. Причина - в запрете перемещения грузов через линию разграничения на Донбасе. Об этом сообщает пресс-служба публичного акционерного общества.



"Невозможность поставки электроэнергии предприятиям группы ДТЭК и материально-технического обеспечения работы Старобешевской ТЭС, а также недопустимость для Компании любых действий, которые противоречат законодательству Украины, обусловили фактическую утрату контроля над управлением Старобешевской ТЭС", - сказано в сообщении.



Отметим, Старобешевская ТЭС находится на неподконтрольной территории в Донецкой области. Согласно данным пресс-службы "Донбассэнерго", по состоянию на начало марта на тепловой электростанции работали 2 тыс. 340 человек. ТЭС обеспечивала электроэнергией населенные пункты как на неподконтрольной, так и на подконтрольной украинским властям территории.