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Рубрика: Новости Донбасса
21-03-2017, 18:49
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«Донбассэнерго» сообщило об утрате контроля над Старобешевской ТЭС на территории ДНР

ПАО "Донбассэнерго" заявляет об утрате с сегодняшнего дня контроля над Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неконтролируемой территории. Причина - в запрете перемещения грузов через линию разграничения на Донбасе. Об этом сообщает пресс-служба публичного акционерного общества.

"Невозможность поставки электроэнергии предприятиям группы ДТЭК и материально-технического обеспечения работы Старобешевской ТЭС, а также недопустимость для Компании любых действий, которые противоречат законодательству Украины, обусловили фактическую утрату контроля над управлением Старобешевской ТЭС", - сказано в сообщении.

Отметим, Старобешевская ТЭС находится на неподконтрольной территории в Донецкой области. Согласно данным пресс-службы "Донбассэнерго", по состоянию на начало марта на тепловой электростанции работали 2 тыс. 340 человек. ТЭС обеспечивала электроэнергией населенные пункты как на неподконтрольной, так и на подконтрольной украинским властям территории.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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