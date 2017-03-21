Идентификация пенсионеров-переселенцев в «Ощадбанке»: очереди и смерти

В течение последней недели пенсионеры-переселенцы, имеющие банковские карточки "Ощадбанка", получают СМС с рекомендацией пройти физическую идентификацию до 3 апреля. В противном случае их карта будет заблокирована.



Тысячи людей, которые получают пенсию, но еще не получили электронные пенсионные удостоверения (при них проверка проходит раз в полгода), ринулись в отделения почти одновременно, образуя огромные очереди.



Как выяснилось, к сожалению, пенсионеры мало проинформированы о возможности проходить идентификацию в любом отделении, поэтому очереди в некоторых отделениях растут каждый день. Да, к тому же, и "Ощадбанк" оказался не готов к такому количеству клиентов: в отделениях в Донецкой и Луганской областях наблюдаются большие очереди, в которых пожилые люди вынуждены стоять по несколько дней, рискуя не только здоровьем, но и жизнью.



Так, в Северодонецке на Луганшине в помещении "Ощадбанка" умер переселенец, который стоял 100-м в очереди для прохождения идентификации.



А в Мариуполе умерла 80-летняя переселенка, так и не дождавшись идентификации. Пожилая женщина была прикована к постели и не могла явиться в отделение банка, а сотрудники финучреждения отказались провести процедуру на дому. При этом отделение банка находилось через дорогу от дома женщины. Однако работники "Ощадбанка" заявили, что они «по домам не ходят».