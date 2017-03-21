Уже 250 сотрудников Метинвеста с НКТ хотят работать на новом месте на подконтрольной территории

С 17 марта порядка 250 человек обратились в центр по трудоустройству сотрудников предприятий Группы Метинвест, которые расположены на территории так называемых ДНР и ЛНР. Об этом сообщил руководитель центра Андрей Михалюк.



«Связаться с сотрудниками центра можно по телефону, написав сообщение на нашем сайте либо лично. В основном, жители неподконтрольных территорий звонят, поскольку приехать лично слишком затратно. Нам сообщают анкетные данные, специальность и пожелания относительно нового места работы. В электронном виде информация по 250 обратившимся уже передана кадровым работникам предприятий Группы Метинвест в Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе», – сказал Андрей Михалюк.

По его словам, только после этого специалисты по кадрам созваниваются с сотрудниками и назначают дату и время визита на предприятие.



«У них уточняют график работы, размер заработной платы, а также льготы и компенсации в коллективных договорах, затем назначают время для явки. Сегодня все сотрудники предприятий, контроль над которыми Группой Метинвест был потерян, проинформированы о возможности трудоустроиться на подконтрольной территории Украины. Большинство из обратившихся сегодня пожелали получить новую работу в Мариуполе», – уточнил Андрей Михалюк.



Он добавил, что в центре постоянно собираются и обновляются данные о вакансиях на предприятиях Метинвеста в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье. Кроме того, при необходимости сотрудники с НКТ смогут пройти переобучение и далее работать по новой специальности.

«Если для людей не хватит рабочих мест на наших площадках, помощь могут оказать наши партнеры. В настоящее время центр нарабатывает базу данных. Мы учитываем пожелания обратившихся и стараемся максимально им помочь», – подчеркнул Андрей Михалюк.



Обратиться в центр по трудоустройству работники предприятий Группы Метинвест с неподконтрольных территорий Группы Метинвест могут по телефону +38(044)-251-83-03 ежедневно с 8:00 до 21:00. Центр находится по адресу: г. Мариуполь, пр. Нахимова, 116 а, и ведет прием с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00, в субботу – с 08:00 до 14:00.



Напомним, ранее представители ДНР и ЛНР потребовали перерегистрировать предприятия Группы Метинвест на НКТ. В результате компания полностью потеряла контроль над восемью предприятиями.