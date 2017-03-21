Обязательное использование кассовых аппаратов – для детенизации рынка электроники

Согласно информации «Финансового клуба», в пресс-центре Українських Новин был проведён круглый стол на тему «Легализация рынка электроники. Что мешает?».



В ходе его проведения экспертами «Реанимационного пакета реформ» наряду с представителями отраслевых ассоциаций говорилось о необходимости проведения ряда реформ, в числе которых называлось обязательное использование всеми продавцами при торговле электроникой и бытовой техникой кассовых аппаратов.



При этом настаивалось на проведении комплексных мер, что должно способствовать детенизации рынка электроники. Наряду с этим, обязательность использования кассовых аппаратов при продаже сложной техники – это только часть системы реформ.



По оценке участников «круглого стола», необходимо введение перечня сложной бытовой техники с целью разделения малого и псевдомалого бизнеса.



Примечательно, что разработан и уже прошёл первое чтение законопроект № 4117 об онлайн РРО (регистраторе расчётных операций), нынче проводится работа по его усовершенствованию и подготовка ко второму чтению.



Если данный законопроект примут, то смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры можно будет использовать в качестве кассового аппарата. В первый год эксплуатации, по словам эксперта по вопросам налоговой и бюджетной политики "Реанимационного пакета реформ" Вячеслава Черкашина, расходы бизнеса при внедрении такого типа РРО составят 1676-6762 гривны.

Координатор комитета бытовой электроники Европейской бизнес-ассоциации Виктория Куликова наряду со специалистами ассоциации "Украинские импортёры бытовой техники"считает, что роста цен после внедрения РРО не последует: „Рост объёмов официального рынка будет способствовать уменьшению стоимости единицы товара для конечного потребителя“.



При помощи данных инициатив надеются на решение проблем чёрного и серого импорта в Украину. На сегодняшний день львиная доля реализуемой на украинском рынке электроники и бытовой техники ввозится либо в виде контрабанды, либо с нарушением таможенных процедур, либо якобы для личных нужд, то есть без декларирования. На самом деле – с целью дальнейшей коммерческой реализации, в том числе и посредством интернет-магазинов.



Согласно данным GfK, теневой сектор рынка электроники достигает 20%, а в сегменте большой бытовой техники – 35% в секторе телекоммуникационного оборудования и бытовой электроники.



При этом положении нет возможности защиты прав потребителей подобного товара. Как рассказала Лилия Стиренко - и.о. заместителя председателя Госпотребслужбы Украины: „В 2016 году мы получили больше 5 тыс. жалоб потребителей на продавцов сложной бытовой техники. Из них мы рассмотрели 60% обращений и помогли решить проблему, а 40% остались без рассмотрения, поскольку большинство из них не были подтверждены расчётным документом или документ не имел всех реквизитов“.



Помимо всего прочего, такие решения направлены на снижение относительной дороговизны традиционных регистраторов расчётных операций (РРО) для микробизнеса (предпринимателей).