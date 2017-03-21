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Рубрика: Новости Мариуполя
21-03-2017, 20:41
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ЮНИСЕФ помогает мариупольскому «Горводоканалу» заменить аварийные трубы на новые полимерные

«Горводоканал» на ул. Зинцевый спуск и Шопена произвел замену аварийных водопроводных сетей на трубопроводы из полимерных материалов. Предприятие получило их в качестве технической помощи от международной организации ЮНИСЕФ, сообщили в пресс-службе горсовета.

Так, коммунальщики заменили на улице Зинцевый спуск 160 метров трубы диаметром 75 мм, а на улице Шопена – 210 метров диаметром в 90 мм.

На предприятии отмечают, что такая помощь ЮНИСЕФ даст возможность выполнить в Мариуполе реконструкцию 9 км аварийных участков труб различных диаметров. Это позволит обеспечить жителей города стабильным и качественным водоснабжением, а также снизить количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»