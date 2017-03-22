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Рубрика: Новости Мариуполя
22-03-2017, 08:09
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[Фото]

Депутаты Верховной Рады увидели «Мариуполь на грани»

Вчера в Верховной Раде прошла презентация художественной выставки «Мариуполь на грани» с презентацией литературного проекта «По живому».

В холле парламента вниманию нардепов представлено более 50 живописных, графических работ и инсталляций. Их авторы - художницы Елена Украинцева и Анна Торкаенко. Одной из особенностей выставки является то, что некоторые работы выполнены с использованием ящиков от боеприпасов с передовой. Экспонаты рассказывают о жизни прифронтового Мариуполя в период ‎2014-2017 годов. Были среди артобъектов и своеобразные символы города - расписанные модели мариупольских тетраподов.

Также на презентации был представлен авторский проект «По живому», созданный известным мариупольским поэтом Оксаной Стоминой при поддержке доктора философии Олега Украинцева. В сборник вошли рассказы, стихи, фотографии, рисунки 30 авторов, переживших трагические события в зоне военного конфликта по обе стороны линии разграничения. Из них пятеро поэтов, трое иллюстраторов и фотограф представляют Мариуполь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»