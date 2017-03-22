vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2058 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
22-03-2017, 08:48
Просмотров: 600
Комментариев: 0

Воронки от взрывов снарядов возле домов: видео последствий атаки и боя под Мариуполем

Появилось видео последствий обстрела поселка Водяное, что под Мариуполем. Здесь по позициям украинских военных и домам местных жителей было выпущено более 50 мин, и почти 40 снарядов - из крупнокалиберных орудий. Били и из "Градов".

Видео опубликовали на YouTube Военного телевидения Украины. Воронки от взрывов - под самыми заборами жилых домов. А некоторые дворы усеяны "урожаем" осколков. Чудом никто из мирного населения не пострадал.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В штабе АТО показали кадры боя в секторе «Мариуполь»

Диверсанты штурмовали украинские позиции


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»