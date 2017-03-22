Появилось видео последствий обстрела поселка Водяное, что под Мариуполем. Здесь по позициям украинских военных и домам местных жителей было выпущено более 50 мин, и почти 40 снарядов - из крупнокалиберных орудий. Били и из "Градов".
Видео опубликовали на YouTube Военного телевидения Украины. Воронки от взрывов - под самыми заборами жилых домов. А некоторые дворы усеяны "урожаем" осколков. Чудом никто из мирного населения не пострадал.
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- Воронки от взрывов снарядов возле домов: видео последствий атаки и боя под Мариуполем
Рубрика: Новости Мариуполя
22-03-2017, 08:48
Просмотров: 600
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Воронки от взрывов снарядов возле домов: видео последствий атаки и боя под Мариуполем
Появилось видео последствий обстрела поселка Водяное, что под Мариуполем. Здесь по позициям украинских военных и домам местных жителей было выпущено более 50 мин, и почти 40 снарядов - из крупнокалиберных орудий. Били и из "Градов".
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»