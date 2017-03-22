Очереди на КПВВ в Донбассе с каждым днем растут: сегодня с утра собралось более 1,3 тысячи авто

Ситуация на пунктах пропуска в Донбассе остается непростой. Ежедневно здесь скапливаются огромные очереди на всех направлениях. Сегодняшнее утро не стало исключением.



Так, по сообщению Госпогранслужбы, общее количество транспортных средств, которые ждали оформления, составляла 1355 авто.

Лидером по количеству желающих пересечь линию разграничения стала КПВВ «Марьинка», где на въезд и на выезд собралось по 250 машин соответственно. Огромные очереди и в КПВВ «Гнутово», где проезда ожидают 250 и 150 автомобилей на въезд и на выезд соответственно.



В КПВВ «Майорское» в очередях застряли 80 и 300 машин. В «Новотроицком» — 25 и 50 транспортных средств.

Все КПВВ работают в штатном режиме.



За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 41,8 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств.