vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1481 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
22-03-2017, 09:47
Просмотров: 2169
Комментариев: 0

В Мариуполе прекращается движение трамваев от остановки «Западная» до «Аглофабрики»

В связи с неудовлетворительным состоянием трамвайного полотна, для недопущения аварийных ситуаций, с 27 марта 2017 года прекращается трамвайное движение на участке от остановки «Западная» до остановки «Аглофабрика» по маршрутам № 7, 9, 11. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что перевозка сотрудников ММКИ, работающих на аглофабрике и в прилегающих цехах, будет осуществляться бесплатно автобусами комбината.

Пересесть с трамваев в автобус можно:

- на остановке «Азовэлектросталь», пройдя через КПП № 6 к конторе листопрокатного цеха, -  остановка «ЛПЦ-1700»;

- на остановке «Западная», пройдя через КПП № 33, – остановка «Западная» на территории ММКИ.

Трамвайный маршрут №7 будет работать направлением ул. Казанцева-Энергоучасток через пр. Карпова, пос. Мирный.

Трамвайный маршрут №9 «Левобережный район – Кальмиусский район» будет проходить по Левобережному району без изменений, а по Кальмиусскому району: пр. Никопольский – пр. Карпова – пос. Мирный.

Трамвайный маршрут №11 «Левобережный район – Кальмиусский район» будет проходить по Левобережному району без изменений, а по Кальмиусскому району: пос. Мирный – пр. Карпова – пр. Никопольский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В центре Мариуполя появилась многометровая западня для прохожих

У перекрёстка проспекта Строителей и улицы Бахчиванджи создана опасная полоса препятствий

Остановки Мариуполя изменят облик по опыту Праги: первыми преобразуют павильоны вдоль маршрута №15

Часть остановок уже закреплена за частными собственниками, часть - выставят на конкурс


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»