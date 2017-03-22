В Мариуполе прекращается движение трамваев от остановки «Западная» до «Аглофабрики»

В связи с неудовлетворительным состоянием трамвайного полотна, для недопущения аварийных ситуаций, с 27 марта 2017 года прекращается трамвайное движение на участке от остановки «Западная» до остановки «Аглофабрика» по маршрутам № 7, 9, 11. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.



Отмечается, что перевозка сотрудников ММКИ, работающих на аглофабрике и в прилегающих цехах, будет осуществляться бесплатно автобусами комбината.



Пересесть с трамваев в автобус можно:



- на остановке «Азовэлектросталь», пройдя через КПП № 6 к конторе листопрокатного цеха, - остановка «ЛПЦ-1700»;



- на остановке «Западная», пройдя через КПП № 33, – остановка «Западная» на территории ММКИ.



Трамвайный маршрут №7 будет работать направлением ул. Казанцева-Энергоучасток через пр. Карпова, пос. Мирный.

Трамвайный маршрут №9 «Левобережный район – Кальмиусский район» будет проходить по Левобережному району без изменений, а по Кальмиусскому району: пр. Никопольский – пр. Карпова – пос. Мирный.

Трамвайный маршрут №11 «Левобережный район – Кальмиусский район» будет проходить по Левобережному району без изменений, а по Кальмиусскому району: пос. Мирный – пр. Карпова – пр. Никопольский.