vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1522 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
22-03-2017, 09:59
Просмотров: 1503
Комментариев: 0
[Фото]

В море недалеко от Мариуполя задержали браконьеров

Вчера военнослужащие оперативно-розыскного отдела Мариупольского отряда морской охраны совместно с сотрудниками Государственной Азовской морской экологической инспекции выявили двух браконьеров. Задержанные - граждане Украины 1995 и 1960 года рождения, уроженцы г.Харьков и с.Ялта.

В ходе проверки документов на право осуществления рыбного промысла оперативники установили, что разрешение имеется на вылов «Бычка». Однако после осмотра лодок обнаружена рыба разных видов.

По результатам проверки, в двух лодках находилось 721 штук пиленгаса, 40 штук камбалы, что значительно превысило количество вылова рыбы, определенное разрешением.

На нарушителей составлены административные протоколы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»