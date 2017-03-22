В море недалеко от Мариуполя задержали браконьеров

Вчера военнослужащие оперативно-розыскного отдела Мариупольского отряда морской охраны совместно с сотрудниками Государственной Азовской морской экологической инспекции выявили двух браконьеров. Задержанные - граждане Украины 1995 и 1960 года рождения, уроженцы г.Харьков и с.Ялта.



В ходе проверки документов на право осуществления рыбного промысла оперативники установили, что разрешение имеется на вылов «Бычка». Однако после осмотра лодок обнаружена рыба разных видов.

По результатам проверки, в двух лодках находилось 721 штук пиленгаса, 40 штук камбалы, что значительно превысило количество вылова рыбы, определенное разрешением.



На нарушителей составлены административные протоколы.