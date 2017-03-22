На Донетчине в доме поселка Троицкое произошел пожар. Четверо бойцов ВСУ получили термические ожоги разной степени тяжести, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Пострадавших военнослужащих доставили в Бахмутскую городскую больницу, а оттуда – вертолетом аэромедичной эвакуацией Ми-8 эвакуировали в военный госпиталь Днепра", - говорится в сообщении.
По данному случаю, для выяснения обстоятельств возникновения пожара, Военная служба правопорядка проводит проверку.
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- На Донетчине произошел пожар: пострадали 4 военных, их эвакуировали в Днепр
Рубрика: Новости Донбасса
22-03-2017, 10:13
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На Донетчине произошел пожар: пострадали 4 военных, их эвакуировали в Днепр
На Донетчине в доме поселка Троицкое произошел пожар. Четверо бойцов ВСУ получили термические ожоги разной степени тяжести, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»