vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1537 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
22-03-2017, 10:13
Просмотров: 404
Комментариев: 0

На Донетчине произошел пожар: пострадали 4 военных, их эвакуировали в Днепр

На Донетчине в доме поселка Троицкое произошел пожар. Четверо бойцов ВСУ получили термические ожоги разной степени тяжести, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Пострадавших военнослужащих доставили в Бахмутскую городскую больницу, а оттуда – вертолетом аэромедичной эвакуацией Ми-8 эвакуировали в военный госпиталь Днепра", - говорится в сообщении.

По данному случаю, для выяснения обстоятельств возникновения пожара, Военная служба правопорядка проводит проверку.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»