ДТП в Мариуполе: такси сбило девушку-пешехода, пострадавшей оказывали помощь сотрудники ОБСЕ

Авария произошла в 8:40 на проспекте Нахимова. Здесь автомобиль такси сбил пешехода.



Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель утверждает, что скорость движения была не больше 40 км в час. Дорога была пустой, когда неожиданно на пешеходный переход перед троллейбусом, который двигался в это время по другой полосе, выбежала молодая девушка.

До приезда медиков неотложную помощь пострадавшей оказали сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ, которые в это время находились рядом и стали свидетелями ДТП.

Повреждения получил и автомобиль в правой передней части. По словам водителя, за почти 40 лет водительского стажа это первая авария с его участием.



Сейчас полиция документирует последствия ДТП, пострадавшую забрала машина скорой помощи.