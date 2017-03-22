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  • ДТП в Мариуполе: такси сбило девушку-пешехода, пострадавшей оказывали помощь сотрудники ОБСЕ

Рубрика: Происшествия
22-03-2017, 10:32
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[Фото]

ДТП в Мариуполе: такси сбило девушку-пешехода, пострадавшей оказывали помощь сотрудники ОБСЕ

Авария произошла в 8:40 на проспекте Нахимова. Здесь автомобиль такси сбил пешехода.

Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель утверждает, что скорость движения была не больше 40 км в час. Дорога была пустой, когда неожиданно на пешеходный переход перед троллейбусом, который двигался в это время по другой полосе, выбежала молодая девушка.

До приезда медиков неотложную помощь пострадавшей оказали сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ, которые в это время находились рядом и стали свидетелями ДТП.

Повреждения получил и автомобиль в правой передней части. По словам водителя, за почти 40 лет водительского стажа это первая авария с его участием.

Сейчас полиция документирует последствия ДТП, пострадавшую забрала машина скорой помощи.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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