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Рубрика: Новости Мариуполя
22-03-2017, 10:50
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Под Мариуполем снова неспокойно, звучит канонада

Сегодня с утра жители практически всех районов Мариуполя услышали звуки канонады, кое-где даже дрожали стены и окна домов.

Как стало известно, на линии огня оказались позиции военных в районе поселков Водяное и Павлополь. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Сергей Жмурко. По его словам, огонь ведется из минометов калибра 82 мм и 120 мм. Он отметил, что угрозы для города нет.

Обстрелы периодически смолкают. Ситуация напряженная, но находится под контролем.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»