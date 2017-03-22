Под Мариуполем снова неспокойно, звучит канонада

Сегодня с утра жители практически всех районов Мариуполя услышали звуки канонады, кое-где даже дрожали стены и окна домов.



Как стало известно, на линии огня оказались позиции военных в районе поселков Водяное и Павлополь. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Сергей Жмурко. По его словам, огонь ведется из минометов калибра 82 мм и 120 мм. Он отметил, что угрозы для города нет.



Обстрелы периодически смолкают. Ситуация напряженная, но находится под контролем.