Конгресс США готовится расследовать коррупцию украинской власти, - СМИ

Новая администрация Трампа, Конгресс и Сенат США готовятся расследовать системную коррупцию украинской власти. Об этом пишет американское издание PRNEWSCHANNEL, передает сегодня Gazeta.ua.



Как сообщается в публикации, планируется рассмотреть вопрос о создании специального комитета по расследованию финансовых преступлений украинских чиновников: и назначенных, и избранных.



Отмечается, что поднял вопрос о коррупции в Украине конгрессмен Дейна Рорабейкер, который является председателем подкомитета по вопросам Европы, Евразии и новых угроз комитета по иностранным делам Палаты представителей. Комитет назначил слушания по поводу незаконной деятельности ряда украинских бизнесменов и политиков, среди которых — Игорь Кононенко, Валерия Гонтарева, Виталий Хомутынник и Александр Грановский с ближайшим окружением, среди которого депутат президентской фракции Сергей Алексеев и скандально-известный судья из пула Януковича — Артур Емельянов.



Американские чиновники намерены составить список коррумпированных украинских политиков, предложить меры по исправлению положения и перечень возможных санкций. США также планируют расследовать незаконный поток средств в офшоры и начать привлечение украинских политиков и их финансистов к ответственности.