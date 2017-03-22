Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который ограничивает денежные переводы из РФ в иностранные государства с помощью иностранных платежных систем, передает "Интерфакс".
Согласно поправкам, если в иностранном государстве запретят российские платежные системы, то перевод денег туда будет возможен только в том случае, если другой оператор платежной системы прямо или косвенно контролируется Россией. Эти правила распространяются на переводы без открытия банковского счета.
Закон вступит в силу через 30 дней после дня его официального опубликования. При этом нормы закона будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов касательно зарегистрированных в РФ платежных систем.
Документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, отмечает автор закона в пояснительной записке.
Напомним, в октябре 2016 года Украина запретила деятельность российских платежных систем: “Золотая Корона”, “Юнистрим”, “Колибри”, “Лидер”, Anelik и Blizko.
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Россия ввела запрет на переводы денег в Украину с помощью иностранных платежных систем
Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который ограничивает денежные переводы из РФ в иностранные государства с помощью иностранных платежных систем, передает "Интерфакс".
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Редакция «Мариупольских новостей»