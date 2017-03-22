В ДНР планируют мобилизационные сборы: вызывают работников бюджетных организаций

В ДНР в конце марта - начало апреля 2017 года планируют провести однодневный учебный мобилизационный сбор. Соответствующее распоряжение выдал Александр Захарченко. Об этом говорится на сайте городской администрации Макеевки.



На сборы привлекаются мужчины в возрасте с 18 до 55 лет, работающие в бюджетных организациях.



Согласно плану, в день сборов запланировано формирование подразделений, их общее построение, проведение смотра вооружения и военной техники, а так же занятия по огневой подготовке.



При этом отмечается, что по итогам сбора призыв на военную службу проводиться не будет.