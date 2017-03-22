В ДНР в конце марта - начало апреля 2017 года планируют провести однодневный учебный мобилизационный сбор. Соответствующее распоряжение выдал Александр Захарченко. Об этом говорится на сайте городской администрации Макеевки.
На сборы привлекаются мужчины в возрасте с 18 до 55 лет, работающие в бюджетных организациях.
Согласно плану, в день сборов запланировано формирование подразделений, их общее построение, проведение смотра вооружения и военной техники, а так же занятия по огневой подготовке.
При этом отмечается, что по итогам сбора призыв на военную службу проводиться не будет.
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Рубрика: Новости Донбасса
22-03-2017, 11:59
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В ДНР планируют мобилизационные сборы: вызывают работников бюджетных организаций
В ДНР в конце марта - начало апреля 2017 года планируют провести однодневный учебный мобилизационный сбор. Соответствующее распоряжение выдал Александр Захарченко. Об этом говорится на сайте городской администрации Макеевки.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»