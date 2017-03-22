Украина хочет получить статус основного союзника вне НАТО: Рада обратилась к США

Верховная Рада просит США предоставить Украине статус Основного союзника вне НАТО, а также рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения. Парламентарии 233 голосами приняли соответствующее обращение к Конгрессу США.



"В соответствии с духом и буквой Будапештского меморандума, а также учитывая развитие стратегического партнерства между нашими государствами, обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса Основного союзника вне НАТО. Предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключения двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживания агрессора и предотвращения разжиганию войны в Европе. Это в интересах Украины, США, Европы и всего мира", - говорится в обращении Рады.



Рада проектом документа постановляет председателю ВР направить текст обращения к Конгрессу США.



Постановление вступает в силу с момента его принятия.