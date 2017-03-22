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Рубрика: Новости Донбасса
22-03-2017, 13:51
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На Донетчине задержали взяточников - работника прокуратуры и адвоката

Работник прокуратуры Донецкой области и адвокат задержаны во время получения взятки в размере 10 тысяч долларов, сообщила пресс-служба ГПУ.

Установлено, что начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности прокуратуры Донецкой области, действуя из корыстных побуждений при пособничестве своего знакомого адвоката требовал у другого адвоката взятку за решение вопроса о снятии ареста и возвращения его клиенту денежных средств и другого имущества, изъятых во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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