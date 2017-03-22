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Рубрика: Новости Мариуполя
22-03-2017, 14:14
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ID-паспорт в ЦНАП Мариуполя теперь могут получить и жители Кальмиусского района

Мариупольский Центр предоставления административных услуг осуществляет выдачу ID-паспортов лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Кроме жителей Центрального района, теперь электронный паспорт гражданина Украины могут получить и жители Кальмиусского района, сообщает пресс-служба горсовета.

В ЦНАПе начался прием документов для получения ID-карты. За получением консультации и записи необходимо обратиться по телефонам: 58-70-50, 095-106-12-37, 067-941-04-44 или по адресу: г. Мариуполь, пр. Мира, 107.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»