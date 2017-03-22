Мариупольский Центр предоставления административных услуг осуществляет выдачу ID-паспортов лицам, достигшим 14-летнего возраста.
Кроме жителей Центрального района, теперь электронный паспорт гражданина Украины могут получить и жители Кальмиусского района, сообщает пресс-служба горсовета.
В ЦНАПе начался прием документов для получения ID-карты. За получением консультации и записи необходимо обратиться по телефонам: 58-70-50, 095-106-12-37, 067-941-04-44 или по адресу: г. Мариуполь, пр. Мира, 107.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- ID-паспорт в ЦНАП Мариуполя теперь могут получить и жители Кальмиусского района
Рубрика: Новости Мариуполя
22-03-2017, 14:14
Просмотров: 418
Комментариев: 0
ID-паспорт в ЦНАП Мариуполя теперь могут получить и жители Кальмиусского района
Мариупольский Центр предоставления административных услуг осуществляет выдачу ID-паспортов лицам, достигшим 14-летнего возраста.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В Мариуполе прекращается движение трамваев от остановки «Западная» до «Аглофабрики»
Это касается маршрутов № 7, 9, 11
Чтобы спилить зеленые насаждения, мариупольцам нужно получить разрешение и заплатить компенсацию
Жителям рассказали о правилах проведения обрезки деревьев на территории города
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»