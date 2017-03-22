Впервые после начала боевых действий на Донетчине открылась масштабная выставка «Схід-Експо»

Впервые после начала боевых действий в Донецкой области открылась масштабная выставка «Схід-Експо». Ее организаторами выступила программа ПРООН при финансировании Великобритании и содействии ДонОГА и областной Торгово-промышленной палаты.



В Краматорске участниками выставки стали предприятия и предприниматели, которые работают в разных направлениях на территории Донетчины.

«Это очень знаковое событие, потому что впервые с начала боевых действий на территории Донецкой области у нас открыта эта замечательная выставка. Она свидетельствует, что бизнес, несмотря на тяжелые условия, продолжает развиваться, работать и показывает выдающиеся результаты. Хотелось бы поблагодарить тех, кто ежедневно доказывает всему миру, что Донецкая область была, есть и будет лидером в экономике и научном потенциале», - отметил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз.

Региональный менеджер Программы восстановления и миротворчества ПРООН в Украине Соломия Стахив отметила, что «Схід-Експо 2017» призван показать перспективы развития малого и среднего бизнеса в Донецкой области, а также мотивировать людей к созданию собственного бизнеса, показать возможности финансирования из различных источников, предоставить навыки для создания бизнес-моделей.

«Схід-Експо 2017» - это комплекс мероприятий для владельцев бизнеса, представителей бизнес-инфраструктуры, международных организаций, местных и общенациональных органов власти, направленных на развитие предпринимательской деятельности в Донбассе.