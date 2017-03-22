Эксперты проверяли энергоэффективность котельных во всех районах Мариуполя

В рамках проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» в городе завершился энергоаудит коммунального предприятия «Мариупольтеплосеть». Проверили 14 котельных во всех районах, сообщает пресс-служба горсовета.

Директор департамента экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Ваагн Мнацаканян рассказал, что в Мариуполе работала профильная организация из Запорожья. Она провела аудит на предмет энергоэффективности котлов и других приборов. Предварительные расчеты и результаты исследования будут готовы до конца апреля.

«Такие работы необходимо проводить в обязательном порядке. Чем эффективней будут работать котельные, тем комфортней станет нашим жителям», - отметил Ваагн Мнацаканян.



Руководитель профильного предприятия подчеркнул, что задача организации помочь Мариуполю модернизировать котельные. В ходе аудита специалисты определили их энергопотери, исследовали общее состояние тепловой изоляции и трубопроводов.

Напомним, Мариупольский городской совет стал партнером проекта «Муниципальная энергетическая реформа в Украине». Цель проекта – повысить энергоэффективность и содействовать использованию источников чистой энергии в Мариуполе. В рамках проекта, до конца отопительного сезона обследуют 40 муниципальных объектов, а также жилые дома.