И в Мариуполе будет сакура цвести - поможет Посольство Японии

В этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Украиной, и уже активно проводятся мероприятия в рамках празднования «Года Японии в Украине».



В частности, по всей территории Украины высадят сакуру. Начиная с апреля, будет высажено около 1000 деревьев в более чем 20 городах, в том числе и в Мариуполе. Инициатива принадлежит Посольству Японии.



«Поскольку сакура является символом Японии, Посольство начинает кампанию по высадке деревьев по всей территории Украины, чтобы как можно больше украинцев имели возможность насладиться ее красотой. Высадка сакуры будет осуществляться при поддержке и в тесном сотрудничестве с компанией JTI Украина и местными органами власти при участии Посла Японии в Украине Шигеки Сумме и городских голов», - сообщили в пресс-службе Посольства.