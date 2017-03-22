Персона нон-грата: российской певице Юлии Самойловой запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017. Срок действия запрета - 3 года. Об этом сообщает спикер СБУ Елена Гитлянская в своем Facebook.



"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - написала спикер СБУ.



Певица объявлена персоной нон-грата из-за посещения Крыма в 2015 году.



Напомним, представлять РФ на песенном конкурсе "Евровидение-2017" выбрали 27-летнюю певицу Юлию Самойлову, которая с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.



В России отмечали, что замена исполнителя в случае запрета въезда Самойловой не предусмотрена.