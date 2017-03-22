vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1483 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
22-03-2017, 15:42
Просмотров: 310
Комментариев: 0

Персона нон-грата: российской певице Юлии Самойловой запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017. Срок действия запрета - 3 года. Об этом сообщает спикер СБУ Елена Гитлянская в своем Facebook.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - написала спикер СБУ.

Певица объявлена персоной нон-грата из-за посещения Крыма в 2015 году.

Напомним, представлять РФ на песенном конкурсе "Евровидение-2017" выбрали 27-летнюю певицу Юлию Самойлову, которая с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

В России отмечали, что замена исполнителя в случае запрета въезда Самойловой не предусмотрена.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»