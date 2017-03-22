Кладбище в селе Виноградное взято под контроль: незаконных захоронений больше не будет

Согласно решению сессии горсовтеа, участок земли, где располагается кладбище в селе Виноградное, передан на баланс Комбината коммунальных предприятий. Об этом сообщила сельский голова Тамара Круликовская.



Ранее, данный вопрос детально изучали депутаты и общественники. Депутатский корпус проголосовал за то, чтобы городские коммунальщики контролировали это кладбище и обеспечили здесь порядок. «То, что это кладбище взял под свое ведомство Комбинат коммунальных предприятий, несомненно, положительный факт. На кладбище будет порядок, охрана и пресечены всякие попытки проведения незаконных захоронений», - отметил депутат Мариупольского городского совета Юрий Дорошенко.



Тамара Круликовская уверяет, что работники предприятия добросовестно убирают территорию кладбища. Здесь уже работает смотритель, который охраняет территорию и следит, чтобы не было незаконных захоронений. Селяне надеются, что в будущем также будет решена и судьба остальных кладбищ, расположенных на территории их сельсовета.



К слову, для проезда через блокпост из Мариуполя на это сельское кладбище специальные пропуска уже не требуются. Достаточно иметь при себе паспорт, где указана мариупольская прописка.