vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1484 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
22-03-2017, 16:31
Просмотров: 340
Комментариев: 0
[Видео]

Мэр Львова предложил обустроить Чернобыльскую зону под полигон мусора для всей страны

Мэр Львова Андрей Садовый предложил создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Об этом он заявил в комментарии журналистам.

"Львовяне каждый день производят 600 тонн мусора. Для чего заниматься манипуляциями: отправил письмо, не отправил письмо? Определите четкие полигоны, куда можно вывозить. А если завтра случится беда в каком-то большом городе? А Киев, который производит 3 тысячи тонн отходов, что тогда им делать? Мое предложение очень простое – в Чернобыльской зоне сделать резервный полигон для всей страны. Он должен быть на экстремальные случаи", - сказал он.

По словам Садового, он готов сам софинансировать создание такого полигона, как городской голова, на средства общины города.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Россия ввела запрет на переводы денег в Украину с помощью иностранных платежных систем

Закон вступит в силу через 30 дней после дня его официального опубликования

Львов за неделю очистят от мусора: куда будут вывозить отходы

Глава Львовской ОГА взялся решать проблему


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»