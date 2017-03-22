Мэр Львова предложил обустроить Чернобыльскую зону под полигон мусора для всей страны

Мэр Львова Андрей Садовый предложил создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Об этом он заявил в комментарии журналистам.



"Львовяне каждый день производят 600 тонн мусора. Для чего заниматься манипуляциями: отправил письмо, не отправил письмо? Определите четкие полигоны, куда можно вывозить. А если завтра случится беда в каком-то большом городе? А Киев, который производит 3 тысячи тонн отходов, что тогда им делать? Мое предложение очень простое – в Чернобыльской зоне сделать резервный полигон для всей страны. Он должен быть на экстремальные случаи", - сказал он.



По словам Садового, он готов сам софинансировать создание такого полигона, как городской голова, на средства общины города.