Мэр Львова Андрей Садовый предложил создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Об этом он заявил в комментарии журналистам.
"Львовяне каждый день производят 600 тонн мусора. Для чего заниматься манипуляциями: отправил письмо, не отправил письмо? Определите четкие полигоны, куда можно вывозить. А если завтра случится беда в каком-то большом городе? А Киев, который производит 3 тысячи тонн отходов, что тогда им делать? Мое предложение очень простое – в Чернобыльской зоне сделать резервный полигон для всей страны. Он должен быть на экстремальные случаи", - сказал он.
По словам Садового, он готов сам софинансировать создание такого полигона, как городской голова, на средства общины города.
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Мэр Львова предложил обустроить Чернобыльскую зону под полигон мусора для всей страны
Мэр Львова Андрей Садовый предложил создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Об этом он заявил в комментарии журналистам.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»