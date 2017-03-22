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Рубрика: Новости Донбасса
22-03-2017, 16:51
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ДНР: в Донецке снаряд разорвался недалеко от женщины с трехмесячным ребенком

Представители ДНР сообщают о том, что под обстрел попал Киевский район на севере Донецка. В результате пострадала мирная жительница.

«В 13:50 по улице Желябова, 17, в результате обстрела осколочные ранения получила женщина. В момент взрыва она была вместе с ребенком» – сообщил ДАН глава райадминистрации Валентин Левченко.

Женщину госпитализировали. «Пострадавшая поступила к нам с множественными осколочными ранениями. В настоящее время врачи извлекли большую часть осколков, которые посекли все тело женщины. Она остается на госпитализации, ее состояние средней тяжести», — сказал главврач больницы.

По его словам, на момент обстрела пострадавшая несла на руках трехмесячного ребенка. Его состояние уточняется. «К нам мама поступила без малыша, поскольку детьми мы не занимаемся», — сообщил он.




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Редакция «Мариупольских новостей»