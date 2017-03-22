«Мариупольавтодор» выпустил 200 тонн асфальтобетона, которым «латают» аварийные дороги города

Начиная с 2 марта, КП «Мариупольавтодор» выпустил 200 тонн асфальтобетона, который пошел на ремонт аварийных дорог Мариуполя.



Работы продолжаются и ведутся ежедневно. В разных районах Мариуполя трудятся несколько бригад. Ремонтируются как главные транспортные артерии города, так и внутриквартальные дороги. Выполняются работы согласно графику, а также по заявкам мариупольцев и Национальной полиции.

Пока это ямочный ремонт. В апреле, когда установится солнечная и сухая погода, предприятие приступит к текущему ремонту дорог.

Директор КП Дмитрий Чучмай рассказал, что «Мариупольавтодор» - предприятие молодое и развивающееся, которое скоро начнет внедрять лучшие практики: «В планах - переход на укладку холодного асфальта. Сейчас мы смотрим и изучаем, как работают в других городах и странах. Лучший опыт внедрим на нашем предприятии».