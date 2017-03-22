Сегодня на заседании исполнительного комитета рассмотрели порядка 20 вопросов. Первым проектом-решений утвердили места ярмарочной и праздничной торговли на территории Мариуполя в 2017 году.
Теперь предприниматель должен обратиться в районную администрацию, где ему выдадут соответствующую справку на осуществление торговли в праздничные дни и во время проведения ярмарок.
По словам директора департамента экономики и структурных реформ Мариупольского городского совета Юрия Кампова, в городе определили 17 мест для ярмарочной торговли: 8 - в Левобережном районе, 5 - в Приморском, 3 - в Кальмиусском и 1- в Центральном районе. Также утверждены 55 мест праздничной торговли, из которых 16 будут размещены в Центральном районе, 16 - в Кальмиусском, 11 - в Левобережном и 12 - в Приморском районе.
Все места были согласованы с районными администрациями.
«Мы определили и даты мероприятий, и продукцию. В частности, это касается и реализации таких видов товара как цветы, елки, традиционная атрибутика под определенные даты», - отметил Юрий Кампов, и добавил, что схема расположения мест торговли и график проведения мероприятий опубликуют позже.
Данное решение упорядочит выносную торговлю и улучшит внешний вид улиц Мариуполя.
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В Мариуполе утвердили новые правила ярмарочной и праздничной торговли
Сегодня на заседании исполнительного комитета рассмотрели порядка 20 вопросов. Первым проектом-решений утвердили места ярмарочной и праздничной торговли на территории Мариуполя в 2017 году.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»