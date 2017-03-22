Мариуполь очистят от наружной рекламы, установленной незаконно

Сегодня члены исполкома проголосовали за новые положения, которые регламентируют количество и места размещения наружной рекламы всех видов и вывесок, требования к их внешнему виду.

Начальник главного управления градостроительства и архитектуры горсовета Александр Каверин заявил, что на данный момент в Мариуполе установлено 789 объектов внешней рекламы, из них законных - 537, незаконных - 252.



По его словам, уже проведён тендер и заключён договор на снос незаконных рекламных конструкций.

Александр Каверин уточнил, что новое положение определяет количество рекламных объектов, которое может находиться в утверждённых местах, а также их внешний вид. Это сократит загруженность рекламой городских улиц. Будет убрана реклама с фасадов зданий, исключения составят вывески установленных образцов. Александр Каверин уточнил, что предпринимателям нужно вернуться к забытым традициям использования витрин для привлечения покупателей.