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Рубрика: Новости Украины и мира
22-03-2017, 18:27
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Европейский вещательный союз глубоко разочарован решением о запрете Самойловой на въезд в Украину

Европейский вещательный союз прокомментировал новость о том, что СБУ запретило Юлии Самойловой въезжать в Украину. Информация об этом размещена на сайте Eurovision.

"Мы должны уважать местные законы принимающей страны, но мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку считаем, что это идет вразрез с духом конкурса", - сказано в заявлении.

EBU отметил, что продолжит вести переговоры с украинскими властями для того, чтобы все артисты могли принять участие в "Евровидении" в Киеве в мае.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»