Европейский вещательный союз глубоко разочарован решением о запрете Самойловой на въезд в Украину

Европейский вещательный союз прокомментировал новость о том, что СБУ запретило Юлии Самойловой въезжать в Украину. Информация об этом размещена на сайте Eurovision.



"Мы должны уважать местные законы принимающей страны, но мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку считаем, что это идет вразрез с духом конкурса", - сказано в заявлении.



EBU отметил, что продолжит вести переговоры с украинскими властями для того, чтобы все артисты могли принять участие в "Евровидении" в Киеве в мае.