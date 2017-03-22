В Донецкой области двух полицейских уличили во взяточничестве

В Донецкой области на получении взятки разоблачили двух полицейских, сообщает пресс-служба прокуратуры.



"В правоохранительные органы обратился гражданин с заявлением о том, что от него требуют взятку за совершение административного правонарушения, а именно вырубку насаждений вблизи г. Угледара", - говорится в сообщении.

Двух полицейских Угледарского отдела полиции Волновахского ОП ГУНП в Донецкой области поймали "на горячем" при передаче денежных средств в сумме 4600 грн.



Сейчас решается вопрос об их задержании. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование по ч.3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), которое проводят следователи прокуратуры, продолжается. Устанавливаются все лица, причастные к правонарушению.