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Рубрика: Новости Донбасса
22-03-2017, 19:02
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[Фото]

Авдеевка под огнем: минометными снарядами поврежден жилой дом

Сегодня около 17:00 старая часть прифронтовой Авдеевки снова подверглась обстрелам. Огонь велся из минометов калибра 120 мм, сообщает пресс-служба полиции.

Во время обстрела два снаряда попали на территорию частного домовладения 81-летней женщины по ул. Леваневского. В результате один из снарядов попал в дом, повредив стену и крышу. Пенсионерка не пострадала только по счастливой случайности, потому что в тот момент находилась во дворе.

На месте работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»