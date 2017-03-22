Авдеевка под огнем: минометными снарядами поврежден жилой дом

Сегодня около 17:00 старая часть прифронтовой Авдеевки снова подверглась обстрелам. Огонь велся из минометов калибра 120 мм, сообщает пресс-служба полиции.

Во время обстрела два снаряда попали на территорию частного домовладения 81-летней женщины по ул. Леваневского. В результате один из снарядов попал в дом, повредив стену и крышу. Пенсионерка не пострадала только по счастливой случайности, потому что в тот момент находилась во дворе.

На месте работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.