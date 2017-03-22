Позиции морпехов под Мариуполем снова обстреляли: осколками поврежден военный медицинский автомобиль

Позиции морской пехоты в районе Гнутово и Водяного, что под Мариуполем, снова оказались под огнем. Обстрел велся из тяжелой артиллерии калибра 122 мм.



Осколки одного из снарядов повредили медицинский автомобиль, вокруг поломанные деревья. Также ранены двое морпехов, передает 5.ua.



Кроме того, по сообщению пресс-центра АТО, из минометов калибра 120 мм противники обстреливали морских пехотинцев в Широкино, а из минометов 82-мм калибра - укрепления военных у Павлополя. По позициям вбилизи Чермылка били из крупнокалиберных пулеметов.