В Мариуполь приехал фронтмен группы «Антитела»: Тарас Тополя встретился со студентами МГУ

22 марта в актовом зале Мариупольского государственного университета состоялась встреча студентов с фронтменом группы «Антитіла» Тарасом Тополей в рамках тура «Сонце».



Общение началось с рассказа о глобальном молодежном проекте U-Report, который был внедрен фондом ЮНИСЕФ. В Украине U-Report реализуется в течение двух лет и представляет собой СМС-опрос с целью активизации участия молодежи в общественной деятельности.

Во время общения студенты охотно задавали певцу вопросы. Молодежь интересовалась, какой он видит успешную украинскую нацию, кого считает своим творческим наставником, планирует ли спеть с кем-то из украинских исполнителей, почему группа «Антитіла» не принимала участие в отборе на «Евровидение».

Тарас Тополя поделился дальнейшими творческими планами и коснулся темы своей общественной деятельности. Кроме музыкальной карьеры, певец занимается активной волонтерской деятельностью, и он уже не раз бывал в Мариуполе. Музыкант отметил, что, хотя он и не успел как следует рассмотреть город, его впечатления от пребывания в Мариуполе достаточно позитивные.



По завершении встречи студенты смогли сфотографироваться с фронтменом и получить автограф на память.