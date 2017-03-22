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Рубрика: Новости Донбасса
22-03-2017, 20:56
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Срок идентификации переселенцев в «Ощадбанке» продлили еще на месяц

В связи со значительным ажиотажем по поводу истечения срока прохождения физической идентификации внутренне перемещенных лиц, Кабинет министров принял решение продлить срок идентификации до 1 мая 2017 года. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба "Ощадбанка".

Ранее этот срок определялся 3 апреля.

В сообщении отмечается, что идентификацию можно пройти в любом отделении "Ощадбанка" по всей Украине.

Для прохождения физической идентификации необходимо:

  • обратиться в любое отделения "Ощадбанка" с документом, удостоверяющим личность, и банковской картой или электронным пенсионным удостоверением (ЭПУ);
  • осуществить любую операцию с использованием карты или ЭПУ в POS-терминале Ощадбанка (просмотр остатка счета, получения средств и т.п.).

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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