Срок идентификации переселенцев в «Ощадбанке» продлили еще на месяц

В связи со значительным ажиотажем по поводу истечения срока прохождения физической идентификации внутренне перемещенных лиц, Кабинет министров принял решение продлить срок идентификации до 1 мая 2017 года. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба "Ощадбанка".
Ранее этот срок определялся 3 апреля.
В сообщении отмечается, что идентификацию можно пройти в любом отделении "Ощадбанка" по всей Украине.
Для прохождения физической идентификации необходимо:
- обратиться в любое отделения "Ощадбанка" с документом, удостоверяющим личность, и банковской картой или электронным пенсионным удостоверением (ЭПУ);
- осуществить любую операцию с использованием карты или ЭПУ в POS-терминале Ощадбанка (просмотр остатка счета, получения средств и т.п.).