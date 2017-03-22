На Донетчине из детского дома–интерната сбежал 16-летний подросток. Полиция ведет розыск

Из Дружковского детского дома–интерната сбежал 16-летний мальчик. Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить местонахождение подростка.



Как сообщили в пресс-службе полиции, вчера около 10 часов утра к работникам местного отделения полиции обратились представители детского дома – интерната с сообщением о том, что один из их воспитанников - Мун Владимир Сергеевич 23.05.2000 г.р., покинул территорию заведения и скрылся в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, коротко стриженные, форма головы – яйцевидная, глаза серо-голубые.



Был одет: легкая куртка черная с салатовыми вставками на рукавах, джинсы синего цвета, спортивные светлые кроссовки, на голове возможно черная шапка.



Особые приметы: немного шепелявит. Имел при себе денежные средства в сумме около 500 гривен.



По предварительной информации установлено, что парень мог направляться в сторону Макеевки, так как скучает за родным домом и мамой.



Сейчас правоохранители продолжают проводить розыскные мероприятия по установлению местонахождения подростка. Если вы владеете любой информацией о местонахождении мальчика, просьба обращаться в Дружковское отделение полиции по адресу: г. Дружковка ул. О. Кошевого, 6-а или по тел.: (06267) 4-21-06, 4-30-15, «102», 0660663146.