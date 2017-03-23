Сегодня десятки жилых домов в Мариуполе оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 23 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- Азовстальская 7-33
- Меотиды 16-22
- Ломизова 9-17
- Цыбулько 11, 21, 27, 43
- Лысенко 1-63
- Крайняя 1-37
- кв.Азовье 1-10
- Латышева 35-45
- Латышева 20, 27, 31, 33, 37
- кот. Кубанская
- Взлетная 12-30
- Пушкина
- Камышовая
- Чкалова
- Бажана автоколлона
- ЦМК-3
- Террасная
- Воровского
- Айвазовского
- ул.Социальная
- пер.Социальный
- гостиница Дружбы
- ЦТП №1, 2
- дсад №84, 98
- Гонды 42,76
- Металлургов 197-203
- Кальмиусская РА
- Церковь.