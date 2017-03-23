vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1120 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
23-03-2017, 07:59
Просмотров: 379
Комментариев: 0

Сегодня десятки жилых домов в Мариуполе оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 23 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • Азовстальская 7-33
  • Меотиды 16-22
  • Ломизова 9-17
  • Цыбулько 11, 21, 27, 43
  • Лысенко 1-63
  • Крайняя 1-37
  • кв.Азовье 1-10
  • Латышева 35-45
  • Латышева 20, 27, 31, 33, 37
  • кот. Кубанская
  • Взлетная 12-30
  • Пушкина
  • Камышовая
  • Чкалова
  • Бажана автоколлона
  • ЦМК-3
  • Террасная
  • Воровского
  • Айвазовского
  • ул.Социальная
  • пер.Социальный
  • гостиница Дружбы
  • ЦТП №1, 2
  • дсад №84, 98
  • Гонды 42,76
  • Металлургов 197-203
  • Кальмиусская РА
  • Церковь.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Мариуполь очистят от наружной рекламы, установленной незаконно

Исполком Мариуполя утвердил положения о рекламе и вывесках учреждений, магазинов


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»