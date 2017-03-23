В Харьковской области взорвался склад боеприпасов: мирных жителей эвакуируют

Минувшей ночью, около 2:45, около города Балаклея Харьковской области произошел взрыв на складе боеприпасов. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 250 человек личного состава ГосЧС и 50 единиц техники. На место событий выехало руководство области и правоохранительных органов.

Сейчас информации о жертвах среди людей нет.

При этом часть населения Балаклеи и близлежащих населенных пунктов, которые попадают в зону возможного поражения, эвакуировали.

Военный прокурор Анатолий Матиос на странице в Facebook сообщил, что предварительная причина взрыва на складе боеприпасов – диверсия.

В сети уже появилось видео взрыва.