На Мариупольском направлении военные подбили танк и заняли новые позиции

«Мариупольские новости» ранее сообщали о тяжелом бое в районе Водяного 20 марта. Украинские позиции неоднократно обстреливали из «Градов» и тяжелой артиллерии, бойцы вступили в бой с диверсионно-разведывательными группами.

Сейчас стали известны подробности боестолкновения. Изданию InfoResist источник в АТО сообщил, что атаку диверсантов успешно отбили. Кроме того, силам ВСУ удалось отвоевать новые позиции на Мариупольском направлении. «Во время контратаки были захвачены позиции боевиков, проведено инженерное обустройство для их содержания», - отмечает источник.

Кроме того, один из бойцов подбил танк ДНР.