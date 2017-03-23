Из-за взрывов на складе боеприпасов в Харьковской области уже эвакуировали около 20 тысяч человек

Как сообщалось ранее, минувшей ночью в Балаклее Харьковской области произошел взрыв на складе боеприпасов. По предварительным данным, причина взрыва – диверсия.

Сейчас боеприпасы продолжают взрываться. Из-за угрозы жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Уехало уже 19 823 человек.

«По состоянию на 07:30 23 марта из с. Вербовка эвакуированы 2 700 человек в с. Пришиб (расстояние 16 км от г. Балаклея). Из с. Яковенково - 806 человек населения в Волохов Яр (20 км от г. Балаклея). Из г. Балаклея эвакуированы более 16 317 человек», - сообщает пресс-служба ГСЧС.