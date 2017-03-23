В зоне АТО в ход пустили РСЗО «Град-П» и противотанковые ракетные комплексы: 1 военный погиб, 1 – ранен

Как сообщает пресс-центр АТО, ситуация на Донбассе остается напряженной. За минувшие сутки зафиксировано 84 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий 1 военный погиб, 1 – получил ранения.
На Мариупольском направлении применили минометы, БМП, гранатометы разных систем, пулеметы, тяжелую артиллерию и РСЗО «Град-П». также здесь работали снайперы.
На Донецком направлении также в ход пошли противотанковые ракетные комплексы. Обстреливали Авдеевку, Зайцево, Луганское, Троицкое и Верхнеторецкое.
На Луганщине по Новозвановке и Станице Луганской били из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.