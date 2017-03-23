На Донбасс прибыл очередной гумконвой из России

Сегодня, 23 марта, на восток Украины прибыл 63-й гуманитарный конвой из России. В Донецк и Луганск доставили помощь 40 грузовых автомобилей.

Как сообщают представители ДНР, грузовики привезли свыше 330 тонн детского питания. Это фруктовые, овощные, мясные пюре, соки, смеси и другое, а также продуктовые наборы для детей старшего возраста.

При этом в Луганск доставили более 170 тонн детского питания.

В Госпогранслужбе Украины заявляют, что пограничники осуществляли лишь визуальное наблюдение за перемещением колонн.

В ведомстве отмечают: «Сегодня утром российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление (шестьдесят третьего) так называемого "гуманитарного конвоя"... Всего с 5.45 до 6.20 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало 2 колонны т. н. "гумконвоя" в составе 40 автомобилей».