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Рубрика: Новости Украины и мира
23-03-2017, 10:42
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Российские ТВ-каналы отказались транслировать «Евровидение» из-за запрета въезда в Украину Самойловой

В этом году ни один российский телеканал не будет транслировать песенный конкурс «Евровидение» в Киеве. Причина протеста телевизионщиков – запрет СБУ въезда в Украину российской представительнице Юлии Самойловой.

«От России никто в этом году не поедет, поэтому никто в этом году не будет транслировать этот конкурс», - отметил корреспондент Всероссийской государственной теле-радиокомпании (ВГТРК).

При этом сама Самойлова не опускает руки и продолжает подготовку к конкурсу. «За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится», - заявила певица.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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