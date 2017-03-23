В Мариуполе кинотеатр «Союз» превратят в единственный в Украине социальный офис «Мультицентр»

Государственный фонд регионального развития (ГФРР) готов вложить 106 миллионов гривен в реализацию трех проектов в Мариуполе. При этом местный бюджет должен выделить еще порядка 13 миллионов гривен, сообщает пресс-служба горсовета.

Первый проект предусматривает создание социального офиса «Мультицентр». Для этого будет выделено здание кинотеатра «Союз».

По словам городского головы Вадима Бойченко, это будет первый в Украине социальный офис, где будут оказываться административные, социальные, пенсионные и коммунальные услуги. «Это новый формат работы. Сотрудники «Мультицентра» пройдут жесткий отбор, где чиновники нового образца будут встречать мариупольцев с хорошим настроением, оказывать им качественные услуги в те сроки, которые прописаны регламентом. Через эту призму мы покажем, что взаимодействие с чиновником может быть другим», - пояснил градоначальник.

Также ГФРР готов приобрести для Мариуполя 10 троллейбусов и провести капитальный ремонт по утеплению фасадов «Мариупольского территориального медицинского объединения здоровья ребенка и женщины».