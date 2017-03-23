Обострение в зоне АТО: с сегодняшнего дня в Донецкой области ввели временные ограничения

В связи с обострением конфликта в зоне АТО и повышением риска проникновения диверсионно-разведывательных групп с сегодняшнего дня, 23 марта, вводятся временные ограничения на территории Донецкой области. Они будут действовать до особого распоряжения.

Данные меры предусматривают:

- запрет перемещения зарегистрированной спортивного, охотничьего огнестрельного оружия и устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия до района и в районе проведения АТО;

- ограничения движения транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят вне установленных пунктов пропуска, кроме специализированной сельскохозяйственной техники, которая проводит полевые работы;

- усиление работы патрульной охранной службы и осуществления превентивной и профилактической деятельности по недопущению правонарушений, недопущения пребывания в районах проведения мероприятий иностранных граждан и лиц, не имеющих соответствующей регистрации;

- обеспечение своевременного реагирования на заявления, сообщения о преступлениях, других правонарушениях и событиях, а также проведения организационных и практических мероприятий по обеспечению публичной безопасности и порядка на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах, вокзалах, других публичных местах;

- оперативное выявление возможных причин, способствующих совершению уголовных и административных правонарушений;

- ограничения перемещения лиц без документов, удостоверяющих личность, с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут;

– запрет нахождения в лесных массивах и лесополосах, возле водоемов (рек, прудов) в районах расположения уязвимых в террористическом отношении объектов, магистральных газопроводов, химических предприятий, ТЭС, плотин, и т. п (кроме сотрудников лесного хозяйства и должностных лиц, задействованных в проведении работ по техническому обслуживанию);

– запрет проведения туристических экскурсий и походов, рыболовства гражданами Украины и другими лицами вне установленных в соответствии с законодательством таких мест;

– запрет на использование радиостанций в транспортных средствах, кроме установленных на транспорте специального назначения (или зарегистрированных в установленном порядке);

– запрет осуществления любых полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение фото-, кино - и видео - съемок, а также видео -, кино - и фотосъемки военнослужащих, работников правоохранительных органов, военной техники, местности расположения военных подразделений ВСУ, НГУ, ГНСУ, МВД, СБУ, включенные сил и средств АТО) и объектов.

Данные ограничения не распространяются на военнослужащих и правоохранителей в составе подразделений привлеченных к силам и средствам АТО.