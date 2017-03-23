В центре Киева застрелили экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова

Сегодня, 23 марта, в центре Киева произошла перестрелка. Инцидент произошел на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас".

В результате погибли два человека. Один из них - экс-депутат госдумы РФ Денис Вороненков. Его охранник ранил нападающего, но и сам получил пулю. Оба пострадавших сейчас в больнице.

«Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы РФ», - рассказал в эфире телеканала «112 Украина» глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Правоохранители рассматривают версию заказного убийства. Стоит отметить, что Вороненков и Илья Пономарев, экс-депутаты Госдумы РФ, являются свидетелями Генпрокуратуры по делу о госизмене Виктора Януковича.

При этом в России пока не получали информации о смерти Вороненкова. «Пока никакой официальной информации о смерти фигуранта уголовного дела Дениса Вороненкова следствие не получало, - рассказали в Следственном комитете Российской Федерации. - В случае получения официального подтверждения его смерти законом предусмотрено либо прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию с согласия родственников погибшего, либо при отсутствии такого согласия - направление уголовного дела в суд для рассмотрения по существу».