vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1564 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
23-03-2017, 14:14
Просмотров: 348
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе христиане восстановили уничтоженный символ веры

На площади Свободы у молельной палатки представители христианских общин установили очередной крест на месте повреждённого неизвестными 14 марта.

Напомним, что данный символ веры был установлен в 2014 году, после чего его ломали не менее 7 раз.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

На Мариупольском катке удалось избежать безвозвратной потери более 100 пар коньков

С начала работы катка мариупольцы повредили более 160 пар коньков

В Мариуполе столб упал на бензовоз

ДТП произошло на бульваре Шевченко


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»