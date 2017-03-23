В Мариуполе христиане восстановили уничтоженный символ веры

На площади Свободы у молельной палатки представители христианских общин установили очередной крест на месте повреждённого неизвестными 14 марта.
Напомним, что данный символ веры был установлен в 2014 году, после чего его ломали не менее 7 раз.
На площади Свободы у молельной палатки представители христианских общин установили очередной крест на месте повреждённого неизвестными 14 марта.
Напомним, что данный символ веры был установлен в 2014 году, после чего его ломали не менее 7 раз.
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